أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق

وطنا اليوم:استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر الشعب، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى لبنان.

تفاؤل سعودي حذر

إلى ذلك، حملت تصريحات الرياض الأخيرة تجاه سوريا شيئاً من الارتياح عبر عنه وزير الخارجية السعودي في مؤتمر دافوس، إذ قال إن لديه “تفاؤلاً حذراً” بشأن سوريا، موضحاً أن الإدارة السورية الجديدة تقول الأشياء الصحيحة في السر والعلن، ومنفتحة على العمل مع المجتمع الدولي للتحرك في الاتجاه الصحيح، منوهاً بأن لديها رغبة كبيرة ونية حاسمة للتعاون والتعامل معه بطريقة متجاوبة.

في المقابل، أعتبر قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، أن للسعودية دورا كبيرا في مستقبل سوريا، مشيراً إلى أن التصريحات السعودية الأخيرة تجاه سوريا تعد إيجابية جداً.

وأشار إلى أن للسعودية فرصاً استثمارية كبرى في سوريا، قائلاً: “أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد”.