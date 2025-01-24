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الاحتلال يمهل سكان مخيم جنين حتى الساعة الثانية ظهرا لإخلائه

24 يناير 2025
A photo taken from the city of Jenin, in the occupied West Bank on November 9, 2023, shows smoke rising from the Jenin Palestinian refugee camp during clashes with the Israeli military and Palestinians. - Six Palestinians were killed on November 9, during an Israeli raid on Jenin in the north of the occupied West Bank, the Palestinian health ministry said, updating an earlier toll. Since the beginning of the war triggered by attacks on October 7 by Gaza-based Hamas militants, which Israeli officials say killed more than 1,400 people, more than 150 Palestinians have been killed in clashes with Israeli forces in the West Bank, according to the Palestinian health ministry. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)

وطنا اليوم:قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي، الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز داخل مدينة جنين ومخيمها، في وقت تواصل عدوانها على المدينة والمخيم لليوم الرابع على التوالي.
وأضاف السعدي، أن قوات الاحتلال أمهلت سكان مخيم جنين حتى الساعة 2 ظهرا لإخلائه، وسط انقطاع الماء والكهرباء، وعدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى المخيم بعد تدمير جميع الطرق المؤدية إليه.
وأشار إلى أن آلاف الأسر غادرت المخيم، الذي يتعرض لعملية نزوح قسري، حيث بدأت بعض آليات الاحتلال الكبيرة بالدخول إلى أزقة المخيم وهدم المنازل.
وأكد السعدي أن مخيم جنين يتعرض لحملة “بشعة جدا وجريمة قادمة”، واصفا المشهد بأنه شبيه بما حدث في غزة.
ووصف السعدي مدينة جنين بأنها أصبحت “مدينة أشباح وساحة حرب”، بعد إفراغها من المارة.
وأوضح أن الأعمال العسكرية امتدت إلى خارج مدينة جنين ومخيمها، نحو قباطية وبرقين وبلدة اليامون، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.


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