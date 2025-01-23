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الأردن يدين عدوان الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية

23 يناير 2025
الأردن يدين عدوان الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها الشديدين لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.
وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني ووقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة ومدنها وبما يضمن تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمنع تفجر الأوضاع ويمنع تهديد أمن المنطقة برمتها.


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