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عاجل – القناة 14 الإسرائيلية: رئيس الاستخبارات العسكرية مهدد بالإقالة

23 يناير 2025
عاجل – القناة 14 الإسرائيلية: رئيس الاستخبارات العسكرية مهدد بالإقالة

وطنا اليوم_نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع قوله إن “رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) الجنرال شلومي بين سيقال إن تبين أن له دورا في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

 

وقبل ساعات من بدء عملية طوفان الأقصى فجر يوم 7 أكتوبر كان شلومي يسحب جنوده من منطقة غلاف غزة وينقلها إلى الضفة الغربية، مما يعني غياب أي معلومات لدى جيش الاحتلال عن هذه العملية الفلسطينية وعن استعدادات كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

 

وفي 02 مايو/أيار 2024 تم تعيينه رئيسا لشعبة “أمان” خلفا لرئيسها المستقيل اللواء أهارون هاليفا، وهو ما أثار جدلا واسعا ودفع بوزير الأمن إيتمار بن غفير إلى المطالبة بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت الذي وافق على قرار التعيين.


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