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وفاة وإصابات خطيرة بحادث سير مروع في البلقاء

19 يناير 2025
وفاة وإصابات خطيرة بحادث سير مروع في البلقاء

وطنا اليوم:وقع ظهر اليوم الأحد، حادث سير مروع على طريق الرامة/الروضة غرب محافظة البلقاء، أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.
ووفقاً لمصادر أمنية، فإن الحادث نجم عن تصادم مركبتين، مما أدى إلى تدهور إحدى المركبات وانحراف الأخرى عن مسارها.
وقد هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم تحويل جثة المتوفى إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانوني


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