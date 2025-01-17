الاحتلال يرتكب 4 مجازر بحق عائلات غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:ذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 88 شهيدًا و189 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ469 على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,876 شهيدًا و110,642 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.