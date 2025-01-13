شاهد : تفاعل كبير مع حديث أحمد الشرع عن الثورة والتكويع

وطنا اليوم:تحدث قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عن انتهاء الثورة بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد والعدالة وموقفه من مصطلح “التكويع” المتداول بكثرة في الأوساط المحلية، مشددا على ضرورة “العمل بعقلية الدولة”.

وقال الشرع في لقاء مع عدد من الناشطين وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، إن “الأولوية لبناء مؤسسات تحقق مستوى جيدا من العدالة بين الناس وتمنع تكرار ما حدث في المستقبل”.

وأضاف في اللقاء الذي جرى تصويره قبل أسابيع وبثه اليوتيوبر الأردني جو حطاب، مساء الأحد، أن “كل حقوق الناس في عنقي وعلى رأسي من فوق، وحاشا لله أن أتهرب من حق أحد حتى لو على نفسي، لكن يجب علينا أن نعمل بعقلية الدولة”.

وأشار الشرع إلى أن “عقل الثائر لا يبني دولة وعقل الثورة لا يبني دولة”، لافتا إلى أن “الثورة صفتها الهيجان والثوران وردود الأفعال، تصلح في إزالة حكم لكنها لا تصلح في بناء دولة”.

وتابع قائد الإدارة الجديدة قائلا “في حال شوشت المطالبة بالحقوق الشخصية على بناء الدولة نقول البناء أولى من الحقوق الشخصية، لندع الناس تعيش ونغلّب حالة التسامح، إلا مع الناس التي كان لديها جريمة منظمة”، مشددا على أن “الانتقام الفردي غير مسموح هناك محاكم هناك عدالة”.

وتحدث الشرع عن الأصوات التي تنتقد هذا التوجه تحت مقولة “ضيعتم حقوقنا”، قائلا “أنا رجعت إليك سوريا كلها، أعدت لك أعظم حق. اسمنا اليوم دمشق، هل تعلم معنى هذه الكلمة؟”.

وفي السياق، أعرب عن إيمانه بتحسن تصنيف الجواز السفر السوري بعدما تراجعت بشدة خلال سنين الحرب، مشيرا إلى أنه “سيكون لجواز السفر السوري وزنه في العالم خلال السنوات القادمة”.

وتابع طبعا أنا ضد موضوع التكويع…”، وسط ضحكات من الحاضرين.

وأردف الشرع قائلا: “يعني بحاول أُحسن الظن فبقول إنو في ناس صرلها سنوات عن تتثقف ضد الثورة وقبلها كمان في شي 35 سنة عم تتثقف ضد طائفة معينة، إن صح التعبير، إنه هدول إذا حكموا رح يدبحوا ورح يرموكم بالبحر… الدعاية هي يلي كتير صرف عليها النظام انهارت خلال 11 يوم”.

ويُستخدم مصطلح “التكويع” في سوريا للإشارة إلى شخصيات كانت مؤيدة لنظام الأسد المخلوع وأصبحت بعد ذلك مؤيدة للثورة السورية بعد سقوط النظام.

وأثار هذا المقطع تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في ظل الجدل الكبير الدائر حول هذا المصطلح بين السوريين.

تجدر الإشارة إلى أن مواقف الممثلين والإعلاميين والشخصيات البارزة في سوريا كانت محط مثار للجدل خلال الأسابيع الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التقلبات السريعة في المواقف بعد انهيار النظام.

وفي حين أعرب ممثلون معارضون للنظام عن ابتهاجهم بسقوط النظام مثل عبد الحكيم قطيفان ومكسيم خليل وغيرهما، فقد أثار آخرون عُرف عنهم التأييد للنظام جدلا واسعا؛ عقب انقلابهم إلى معارضة النظام، وتراجعهم عن مواقفهم القديمة الداعمة للأسد وحكمه.