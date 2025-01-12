أبو نقطة: قرارت مجلس الوزراء بدعم الصادرات الزراعية “خطوة إيجابية”

وطنا اليوم – أكد نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس علي أبو نقطة، أن قرارات مجلس الوزراء بدعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة بنسبة 50% جواً و25% للشحن البحري، تُعدّ “خطوة إيجابية” لدعم المنتجات الزراعية الأردنية، وتعزيز تنافسيتها، والحد من ظاهرة الاختناقات التسويقية في المواسم. كما يعمل هذا القرار على تحريك الأعمال والوظائف المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف، والنقل، وغيرها، مما يشكل دعماً مباشراً لهذه القطاعات.

وأضاف أبو نقطة أن قرارات مجلس الوزراء ستتيح للقطاع الزراعي بذل جهود أكبر لتطوير الزراعات التعاقدية على المدى الطويل، والزراعات ذات التنافسية التصديرية. والعمل على ضمان جودة المنتج الزراعي، مما يوفر فرصة لانفراجة حقيقية للقطاع والعاملين فيه، بعد الأزمات المحيطة التي امتدت لسنوات طويلة.