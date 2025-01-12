رئيس الأركان يعود مصاب الاشتباك المسلح على الواجهة الشمالية

وطنا اليوم:عاد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، المقدم الركن بهاء الدين الزبون الذي أصيب فجر اليوم إثر اشتباك لقوات حرس الحدود مع مجموعات مسلحة من المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة المسؤولية للمنطقة العسكرية الشرقية.

واطمأن اللواء الركن الحنيطي على الوضع الصحي للمصاب، والتي وصفت حالته العامة بالمستقرة، موجهاً بضرورة تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية، متمنياً الشفاء العاجل له.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية: “إنه تم إخلاء المصاب إلى مدينة الحسين الطبية لمتابعة العناية الطبية اللازمة له، بعد تقديم الإسعافات الأولية له في مستشفى الرويشد الحكومي”.

يشار إلى أن عملية الاشتباك وقعت على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، فجر اليوم وامتدت لساعات ما قبل الظهر حيث طبقت قوات حرس الحدود قواعد الاشتباك على عشرات المهربين الذين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وردت على النار بالمثل، وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة