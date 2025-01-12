حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس و939 سجيناً يشارك في إطفائها

وطنا اليوم:في قلب الحرائق المأساوية التي أشعلت النيران بالأخضر واليابس في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، يضم جيش رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات الهائلة عمالاً من خلف قضبان السجون.

ووفق شبكة سي بي إس نيوز أنه حتى يوم الجمعة، تم نشر 939 سجيناً من قبل إدارة الإصلاحيات وإعادة التأهيل في كاليفورنيا CDCR للمساعدة في احتواء الحرائق وأعمال الإغاثة.

وتم دمج أطقم رجال الإطفاء المسجونين مع إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا Cal Fire لمساعدة ما يقرب من 4700 من رجال الإطفاء.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حريقا ضخما اندلع بسرعة في أحد أغنى أحياء مدينة لوس أنجلوس ليلة أمس السبت، حيث اقتربت النيران من منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأسرعت خدمات الطوارئ في محاولة لاحتواء الحريق، بعد أن غير حريق منطقة باليساديس الأكبر في المدينة المطلة على البحر، اتجاهه بسرعة ليلة الجمعة، وتقدم نحو حي للأثرياء والمشاهير، هو برانتوود المقيمة فيه هاريس، وقيمته 5 ملايين دولار.

ويقيم في الحي أيضا الممثل أرنولد شوارزينيغر حاكم كاليفورنيا الأسبق، والممثلة الأمريكية ريز ويذرسبون، وميرل ستريب.

ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.