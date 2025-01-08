وزارة الصناعة: نراقب أسباب ارتفاع أسعار الدجاج محليا

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن الوزارة تتابع حاليا أسعار الدجاج في السوق المحلي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعاره خلال الأيام الماضية.

وبين البرماوي في تصريحات أن الوزارة ستتخذ الإجراءات لضبط الأسعار في حال كان هنالك أسباب غير مبررة وارتفاعات مبالغ فيها، استنادا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق وبالشكل الذي يراعي مصالح كافة الأطراف وحلقات التزويد بعدالة وضمان حق المستهلك بالحصول على هذه المادة الأساسية بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها .

وسبق أن اتخذت الوزارة إجراءات لضبط الأسعار، في آيار من العام الماضي 2024.