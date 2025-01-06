حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه مع بداية العام الجديد

وطنا اليوم:تابعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تطور اسعار السلع في السوق المحلية بعد ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية والسلع التموينية بنسب عالية جدا لا تعكس التكاليف الحقيقية لاستيراد بعضها وانتاج بعضها الاخر مع بداية العام.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية اننا تلقينا عدة شكاوى من ارتفاع اصناف بعض السلع كالقهوة والدجاج وبنسب عالية جدا وايضا ارتفاع أو ثبات بعض اسعار السلع مع تخفيض الكميات في العبوات المباعة، وهذا الامر يعتبر تحاليل على المستهلكين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.

وأضاف الدكتور عبيدات اننا نتفهم انه في فصل الشتاء تزاد الكلف على منتجي الدواجن بسبب البرد ونفوق عدد من الدجاج ولكن ليس بهذه النسب وان يصل الكيلو غرام الواحد الى دينارين فهذا سعر مبالغ فيه ومن الممكن ان يرتفع الى اكثر من ذلك اذا لم يتم التحرك سريعا من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة لضبط السوق وفرض اسعار تأشيرية لهذه المادة الاساسية على موائد الاردنيين. ذلك أنه من غير المعقول أو المقبول أن يرتفع سعر الدجاج الى دينارين (دجاج النتافات) بعد ان كان يباع قبل شهر ما بين دينار ونصف الى دينار 60 قرشا وقبل شهرين كان يباع بمبلغ 135 قرشا الى 145 قرشا واقل من ذلك في بعض الاماكن.

وتطرق الدكتور عبيدات الى قضية ارتفاع اسعار القهوة بشكل مبالغ فيه من قبل بعض المحال التجارية وبنسب فاحشة جدا خاصة وان الارتفاعات التي طالت اسعار بعض اصناف القهوة غالبيتها لا يتم استيرادها للسوق الاردني وبالتالي فان قيام بعض التجار برفع اسعار هذه المادة بهذا الشكل غير مبرر وغير مقبول ويجب التصدي له.

ودعا الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى تكثيف الرقابة على الاسواق و اجراء الدراسات العلمية المتخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لمادة الدجاج وما هو السعر العادل لبيعه للمستهلك النهائي وايضا معرفة تكاليف استيراد القهوة من مصدرها وكلف النقل والرسوم والضرائب المفروضة على هذه المادة الضرورية .

واشار الدكتور عبيدات ان بعض المنتجين أو التجار قاموا بتقليل الكميات الموجودة في بعض العبوات وبيعها بالسعر القديم حتى لا يتم رفع سعرها على المواطنين خوفا من عزوف المواطنين عن شرائها بسبب تآكل قدراتهم الشرائية لان هذا الامر يعتبر تضليل وتحايل على المستهلكين.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين من اصحاب القدرات الشرائية عدم تخزين المواد الغذائية والتموينية وحتى الكمالية لانها موجودة بكميات كافية وتكفي لعدة اشهر من جهة وحتى لا يرتفع سعرها على اصحاب الدخول المتدنية من جهة اخرى.