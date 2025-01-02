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الدكتور سامي المعايطة مديراً لتدريب والتدريس في مركز الملكة رانيا

2 يناير 2025
الدكتور سامي المعايطة مديراً لتدريب والتدريس في مركز الملكة رانيا

وطنا اليوم:اعلن اليوم عن تعيين الدكتور سامي المعايطة مديراً لدائرة الدراسات والتدريب في مركز الملكة رانيا العبدالله للدراسات التربوية والنفسية بجامعة مؤتة.

وبهذه المناسبة، يتقدم الدكتور محمد المعايطة بأحر التهاني والتبريكات لشقيقه الدكتور المعايطة على هذا التعيين الرفيع، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات العلمية والأكاديمية للدكتور المعايطة، مما لا شك فيه أنه سيساهم في الارتقاء بمركز الملكة رانيا العبدالله والدفع بعجلة التطوير في مجال الدراسات التربوية والنفسية في الأردن


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