الثانية خلال أيام.. طائرة مساعدات قطرية تصل دمشق ضمن جسر الإغاثة

وطنا اليوم:وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل على متنها مساعدات إنسانية تتضمن 31 طناً من المواد الغذائية وسيارات إسعاف مقدمة من صندوق قطر للتنمية.

وتأتي هذه المساعدات استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية.

وتعد هذه الطائرة القطرية الثانية التى تهبط في مطار دمشق الدولي، والسابعة ضمن الجسر الجوي القطري، مايؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا.