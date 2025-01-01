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قرار بوقف بث وتجميد فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين

منذ 43 دقيقة
قرار بوقف بث وتجميد فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين

وطنا اليوم_أفادت مصادر إعلامية بأن اللجنة الوزارية المختصة في فلسطين، المكونة من وزارات الثقافة، الداخلية، والاتصالات، قد قررت وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين.

كما تقرر تجميد عمل الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، لحين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة للقوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

وأضاف ان الجهات التي اخذت القرار بالاغلاق بينت ان هذا القرار جاء إثر إصرار فضائية الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل، وإثارة الفتنة والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.


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