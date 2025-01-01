وفد من أهالي خان يونس يُكرم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4

وطنا اليوم:كرّم وفد من أهالي ووجهاء مدينة خان يونس اليوم الأربعاء، كوادر المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 الإدارية والطبية والتمريضية، ممثلة بقائد قوة المستشفى وعدد من مرتبات قيادة القوة، تقديراً للجهود الطبية والإنسانية التي تقدمها للأهل هناك.

وأشاد الوفد بجهود مرتبات المستشفى، ودورهم الفاعل في تضميد جراح الأهل والأشقاء في قطاع غزة، مثمنين مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، الداعمة لصمود أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

بدوره أكد قائد قوة المستشفى حرص واهتمام المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استمرار الأردن في تقديم يدِ العون والمساعدة للأشقاء في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن دفاع جلالته عن القضية الفلسطينية يمثل مبدأ ورسالة أردنية هاشمية راسخة في وجدان الهاشميين.