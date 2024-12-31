تحذير من كارثة بعد قصف محطة الصرف الصحي في غزة

وطنا اليوم:حذرت بلدية غزة من حدوث كارثة صحية وبيئية مع بدء ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالشوارع بعد تعطل محطة ضخ مياه الصرف الصحي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت البلدية ان جيش الاحتلال قصف المحطة ما أدى الى توقفها عن العمل

وقال الدفاع المدني في غزة إنه تلقى مئات اتصالات الاستغاثة من النازحين الذين غمرت مياه الأمطار خيامهم وأماكن إيوائهم، يناشدون إنقاذ أطفالهم.

وأكد الدفاع المدني أن طواقمه لا تستطيع سوى إجلاء المواطنين من أماكن إيوائهم المتضررة إلى أماكن أخرى تكون في الأغلب غير صالحة للإيواء، ما يعرضهم للبقاء في العراء تحت المطر والبرد القارس.

وناشد الدفاع المدني القادرين على تقديم المساعدة لنقل هذه العائلات إلى أماكن إيواء مناسبة تقيهم الأمطار، خاصة النازحين في مخيمات وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس ورفح وغربي دير البلح.