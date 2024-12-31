الأمن العام يستجيب لسبعة ملايين مكالمة خلال 2024

وطنا اليوم:شكلت مديرية العمليات والسيطرة، في مديرية الأمن العام، إحدى أهم المنظومات التقنية التي تقدم خدماتها الأمنية والإنسانية للمواطنين بشكل متواصل دون انقطاع في جميع الأوقات، وفي محافظات المملكة ومناطقها كافة.

وحظيت مديرية العمليات والسيطرة التي تم افتتاحها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة في العام 2009، برعاية جلالته ومتابعته وزياراته الدائمة، ليستمر رفدها بأحدث المعدات والأنظمة خاصة في العامين الأخيرين، لمواكبة الاحتياجات، والارتقاء بتنفيذ الواجبات بأعلى المعايير العالمية.

وقدّمت مديرية العمليات والسيطرة بمتابعة مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة نموذجا يحتذى في الاستجابة الفورية لجميع البلاغات الواردة إليها عبر هاتف الطوارئ 911 والتنسيق العالي مع مختلف الشركاء من مؤسسات حكومية وخاصة بحرفية عالية لمسها كل من يقيم على أرض المملكة.

وقال مساعد مدير مديرية العمليات والسيطرة العقيد عامر نويلاتي إن هاتف الطوارئ 911 استقبل ما يزيد عن 7 ملايين مكالمة خلال العام 2024 نتج عنها ما يزيد عن 5 ملايين بلاغ تم الاستجابة لها وتسديدها بشكل كامل من قبل جميع تشكيلات مديرية الأمن العام وبمعدل 19 ألف مكالمة يومياً.

وأضاف أنه وبمتابعة من قيادة الجهاز تم تحديث منظومة تلقي البلاغات وصولاً إلى تلقيها بالصوت والصورة من خلال تطبيق (911) لا سيما ما يتعلق بظاهرة إطلاق العيارات النارية والقيادة بطيش وتهور وارتكاب مخالفات السير التي تشكل خطورة على حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة، حيث يتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة وإرسالها للجهات المستجيبة بشكل فوري بعدد ملاحظات وصل إلى ما يزيد عن 18 ألف ملاحظة سددت جميعها من قبل أصحاب الاختصاص.

وأوضح نويلاتي أن مديرية العمليات والسيطرة ماضية في تحقيق الخدمة الأسمى لجميع المواطنين حتى ذوي الإعاقة منهم فقد تم إطلاق تطبيق 114 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الصم، وذلك للتسهيل عليهم في التواصل مع مديرية الأمن العام عند الحاجة وبما يتناسب مع وضعهم الصحي، حيث تم تلقي ما يزيد عن 1100 مكالمة عبر تطبيق 114 والاستجابة لها جميعا بشكل فوري.

ولفت الى أن تحديث منظومة العمليات والسيطرة مستمر وبما يتماشى مع التكنولوجيا الرقمية، حيث تم تطوير والتوسع بعمل (وحدة طائرات الدرون) وبما ينعكس إيجاباً على العملية المرورية في مختلف محافظات المملكة، لاسيما العاصمة عن طريق ربط هذه الطائرات مع غرفة العمليات والسيطرة وغرف التحكم التابعة لأمانة عمان الكبرى.

كما تم ربط معظم المنشآت الحيوية في مختلف مناطق المملكة بنظام “كود الأمان” التابع لمديرية العمليات والسيطرة وهذا النظام معني في ربط الكاميرات الخارجية وأنظمة السرقة والحريق لهذه المؤسسات كالجامعات والمدارس والفنادق ومراكز التسوق على رقم الطوارئ الموحد 911 ، مشيرا إلى أن عدد الكاميرات الموجودة والمرتبطة مع غرفة العمليات والسيطرة وصل إلى نحو 9 آلاف كاميرا.