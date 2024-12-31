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سموتريتش لأسر المحتجزين في غزة: لا أضمن عودة أي أحد منهم حيا

منذ 54 ثانية
سموتريتش لأسر المحتجزين في غزة: لا أضمن عودة أي أحد منهم حيا

وطنا اليوم:نقلت القناة الـ12 العبرية تصريحا نسبته إلى وزير المالية لدى الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش قال فيه لأسر المحتجزين في قطاع غزة إنه لا يستطيع ضمان عودة أي محتجز منهم وهو على قيد الحياة.
ويثير هذا التصريح استياء وغضب أسر المحتجزين في القطاع والذين يطالبون حكومة بنيامين نتنياهو بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية فيما يصر نتنياهو وحكومته المتطرفة على مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـ452 على التوالي.


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