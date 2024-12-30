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الداخلية المصرية: مقتل 3 من أفراد الشرطة في انفجار للغاز

منذ 28 ثانية
الداخلية المصرية: مقتل 3 من أفراد الشرطة في انفجار للغاز

وطنا اليوم:قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن انفجارا للغاز تسبب في مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة أثناء أعمال صيانة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة مساء يوم الأحد.
وذكر مصدران أمنيان أنه لا توجد شبه جنائية في الحادث. وأضافا أن اثنين آخرين من أفراد الشرطة أصيبا بجروح.


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