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الشرع: لا أجد وقتًا للنوم وموظف السجلات أخطأ بتاريخ ميلادي

منذ دقيقتان
الشرع: لا أجد وقتًا للنوم وموظف السجلات أخطأ بتاريخ ميلادي

وطنا اليوم_أكد قائد إدارة العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد، لم يجد وقتًا للنوم.

وقال الشرع إنّ حياته كانت مليئة بالصعوبات ولم يكن كل شيء من طعام أو شراب متوافرًا.

وأشار إلى أنّه اعتاد بسبب ظروفه أن يأكل أي شيء موجود، مشددا على أنه في أغلب الأوقات كان يحل ضيفاً على أهالي المناطق السورية لتناول الطعام، وفق تعبيره.

إلى ذلك، كشف قصة طريفة حول تاريخ ميلاده، إذ قال إن يوم ميلاده الحقيقي هو 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن موظف السجلات أخطأ السمع وسجله 29 تموز/يوليو.

وأكد أن التاريخ لم يتم تعديله أو تصحيحه منذ عام 1982 أي موعد ميلاده، وبقي خاطئا في السجلات الرسمية

 

 


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