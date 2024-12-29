مجلس محافظة مادبا اللامركزية انجازات على ارض الواقع

وطنا اليوم – نظم مجلس محافظة مادبا جولة لصحفيي وإعلاميي المحافظة للاطلاع على مشاريع مجلس المحافظة “اللامركزية” المنفذة على أرض الواقع خلال العام الحالي في جميع مناطق المحافظة ولواء ذيبان بحضور رئيس مجلس المحافظة سالم الهروط وأعضاء المجلس.

وقال الهروط إن هذه الجولة جاءت للوقوف على طبيعة المشاريع التي تم تنفيذها وأهميتها ودورها في توفير الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن موازنة المجلس بلغت 8 مليون و600 ألف دينار بينما بلغت نسبة الإنجاز للمشاريع المتنوعة العام ٢٠٢٤ بلغت ٨٦%.

وأضاف أن طبيعة المشاريع المنفذة جاءت متنوعة وتوزعت على جميع القطاعات، وتم المراعاة في اختيارها سهولة تنفيذها وفق الإجراءات المتبعة، بحيث يتم تنفيذها خلال العام، خاصة أن المشاريع التي لا تنفذ خلال العام لا تدور مخصصاتها للعام المقبل، وتعود الموازنة صفرية.

وبين أن من أهم المعوقات التي تواجه عمل مجلس المحافظة تواضع المخصصات المالية للمحافظة، ومركزية اتخاذ القرارات لتنفيذ المشاريع، وعدم تدوير المخصصات للمشاريع، نظرا لضيق الوقت بين البدء بتنفيذ المشاريع وإقرار المخططات وإجراءات الموافقة عليها قبل نهاية السنة المالية.

وشملت الجولة الاطلاع على مشاريع مجلس المحافظة في قضاءي جرينة والفيصلية، ومشاريع قصبة مادبا بما فيها الحي الغربي والمخيم والحي الشرقي، وقضاء ماعين ومنطقة المريجمات والحوية وصولاً إلى لواء ذيبان، ومشاريع في مركز اللواء وقضاء لب ومليح وقضاء العريض والمناطق المختلفة في اللواء.

وقدم أعضاء اللامركزية العشرين كل حسب منطقته، شرحاً وافياً حول هذه المشاريع وسير العمل فيها وإجراءاتها وخطة المجلس لإكمالها في السنوات المقبلة (في المشاريع التي لم تنته بشكل كامل).

وكانت الجولة بدأت على مشاريع قضاء جرينه ومشاريع قضاء الفيصلية ومشاريع قصبة مادبا والمتمثلة بالحي الغربي ومخيم مادبا والحي الشرقي وكذلك مشاريع منطقة ماعين والمريجمات والحوية ومشاريع قضاء لب ومليح وقضاء جبل بني حميدة ومشاريع لواء ذيبان كافة.

ففي قضاء جرينة اطلع الوفد الصحفي والاعلامي على المشاريع التي تم إنجازها والتي لا زالت قيد الإنجاز ومنها “بئر جرينه” الارتوازي والذي يخدم مزارعي المنطقة.

وفي قضاء الفيصلية إطلع الوفد على بيت شباب مادبا والذي تم اختياره من قبل مديرية الشباب في مادبا وكذلك مركز صحي الفيصلية الشامل الذي تم تزويده بالمخصصات اللازمه والبالغ مساحته 1420 متر مربع ومركز شباب الفيصلية الذي تم انجازه بالتعاون مع وزاره التربية ومدرسة الشيماء الاساسية المختلطه بإضافة غرف صيفية لها وبناء روضة أطفال وكذلك تعبيد الشارع الواقع امام المدرسة وتركيب محطات طاقه شمسيه لعدة مساجد في المنطقة.

وفي القصبة والحي الشرقي المباشرة بمشروع شارع العباس الذي يربط المدينة الصناعية بدوار ابو ركبة وكذلك الشارع الذي يربى الطريق مادبا الشرقي بالمأمونيه الغربية وكذلك قاعه مادبا متعددة الاغراض التي تقام في الحي الشرقي والبالغ مساحتها 1100 متر على قطعة أرض مساحتها 2 دونم مع مواقف للسيارات إضافة إلى خمس دونمات مخصصة لبناء مدرسة للبنين في الحي الشرقي ومشروع نادي الوحدة الذي سيقام على مدة ثلاث سنوات ومركز صحي مخيم مادبا الجديد الذي يعتبر رافداً لمستشفى النديم وفيه كافة التخصصات وشراء أجهزة طبية لمستشفى النديم وانشاء أول كلية فندقية واعادة تأهيل مشاغل الهايبرد وبناء مبنى شامل للمحافظة مع سكن للمحافظ.

وفي قضاء ماعين تم عرض شرح مفصل من أعضاء مجلس المحافظة اللامركزية في ماعين بدءاً بقاعات نادي ماعين الطابق الأول والثاني وكذلك مبنى محافظة مادبا الجديد ومبنى مركز الأعلاف وشراء قطعة أرض للبيت الاثري في ماعين وتأهيل المواقع الاثرية وشراء قطعة أرض لبناء قاعة متعددة الأغراض وفتح وتعبيد العديد من الطرق في منطقة ماعين والحوية والمريجمات وعمل خلطات اسفلتية بطول 13 كلم من مادبا لماعين وبطول 7 كيلو متر من إشارة ذيبان حتى منطقة حريثين وكذلك توصيل خطوط مياه داخل وخارج التنظيم وتحسين خط المياه الرئيسي وإيصال الخدمات للمزارعين وحفر آبار داخل وخارج التنظيم والمباشره بمركز زراعي ماعين وعقد دورات تدريب لخريجي الهندسة بشركة مياهنا وتمكين المرأة في الحرف اليدوية والصناعات المحلية ودعم مدينه الأمير هاشم على مدار سبع سنوات ودعم نادي الفروسية في ماعين وصيانة مركز صحي ماعين والاهلالية واستئجار مكتب صحي الهوية وشراء أجهزة طبية لمستشفى النديم ومركز صحي ماعين وبناء مدارس وغرف صفية جديدة والعمل جاري على انشاء مدرسة الحوية ومدرسة الهلالية الأساسية وصيانه المدارس كاملة وتوزيع حقائب مدرسيه على المريجمات والحويه وماعين وكذلك مؤسسه ولي العهد تأهيل وتدريب الشباب في سوق العمل ومؤسسة التدريب المهني تأهيل الشباب والمرأة ودعم هيئة شباب كلنا الأردن وصيانه المساجد وتركيب الطاقة البديلة لعدد من مساجد ماعين والحوية والمريجمات وعمل صيانه لمقابر ماعين والحوية ودعم الأسر من خلال برنامج اغاثة ضمن أسس وزاره التنمية.

وفي منطقة المريجمات اطلع الوفد الصحفي والاعلامي على مشروع قاعة المريجمات متعددة الاغراض وصيانة مدرسه طارق بن زياد بالمريجمات وعمل مظلات لمدرسة الهلالية الأساسية وبناء مسجد الهلالية واعمال الصيانه في المنطقة.

وفي قضاء لب ومليح مشاريع وانجازات عديدة منها مشروع مبنى نادي لب الرياضي ومشروع اناره لب حتى جبل بني حميده وصيانه مساجد في لب ومليح والدليلة حيث تم فرشها بالسجاد الكامل وكذلك قاعه الشهداء ونادي مليح الرياضي تحديث الطابق الاول مع تركيب مكيفات للصالة وانشاء مشغل متوسط لصالح بلدية لب ومليح وفتح طرق وتوريد مواد انشائيه بالتعاون مع الأشغال توزيع آبار ومعامل انتاجيه للأسر وايصال مياه في قضاء مليح ودعم بلدية لب ومليح وفتح شوارع داخل حدود التنظيم وتجهيز دراسات وتصاميم لغاية توسعة مركز صحي مليح ورصد المبالغ المطلوبة من مجلس المحافظة وتركيب وتصنيع اذرع انارة وحاويات.

وفي ذيبان تم الإطلاع على عدة مشاريع بحضور رئيس بلدية ذيبان نصر الرواحنة بدأت من مدرسة المشرفة الأساسية المختلطة في العالية بعمل مظلات وبناء غرف ترفيهية لصالة نادي العالية الرياضي وبناء طابق ثانٍ وكذلك دوار العالية ومدخل العالية وصيانة المركز الصحي وصيانة مدرسة العالية الثانوية للبنات وتركيب مظلات وايصال المياه لمنطقة العالية وتعبيد الطريق الملوكي بمسافة نصف كيلو وكذلك المطبخ الإنتاجي وصيانه وشراء لوازم متعددة وبناء بيوت بلاستيكية عددها سبع بيوت بلاستيكية وحفر آبار مياه والمباشرة بمنتزه المشرفة الممول من مجلس المحافظة بمساحة 25 دونم شامل كافة الخدمات من مسجد وساحات وغرف وفنادق وكافتيريا ومسرح وكذلك مشروع تعبيد شارع مدخل ذيبان الشرقي وتركيب كندرين وانارة ووضع جزيرة وسطية تبدأ من مسجد ابو بكر لغاية دوار بلدية ذيبان والطريق الالتفافي من دوار ذيبان الشرقي حتى الشارع السياحي حي المستشفى وايصال مياه خارج التنظيم تخدم 18 عائلة وصيانة مساجد ذيبان كاملة وكذلك مدينة الأمير هاشم صيانة وفتح شوارع داخل مدينة الأمير هاشم وانشاء بئر ارتوازي وقاعة مادبا الكبرى للمناسبات وصيانة المجمع الرياضي في ذيبان وصيانة واستدامة المرافق داخل المجمع وصيانة وشراء أجهزة طبية لمستشفى ذيبان ومشروع مبنى زراعة ذيبان واستكمال أعمال انشاء مركز اعلاف ذيبان وإيصال الكهرباء لعدة مناطق ومشاريع تمكين المرأة الاقتصادي للأسر من خلال مديرية الزراعة وبناء بيوت بلاستيكية ومعامل للألبان.