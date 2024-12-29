مركز الملك سلمان والهيئة الخيرية ينفذان مشروع “كنف” للعام الثالث على التوالي

وطنا اليوم:أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشروع “كنف3” للعام الثالث على التوالي، بهدف دعم الأسر الأردنية العفيفة والأسر اللاجئة الأكثر احتياجًا من خلال توزيع كوبونات لشراء الملابس الشتوية، وذلك لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء وتخفيف أعبائهم المعيشية.

ويأتي هذا المشروع ضمن الشراكة المستمرة بين الهيئة ومركز الملك سلمان للإغاثة، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع إنسانية نوعية تسهم في تحسين حياة الأسر المستفيدة وتلبية احتياجاتها الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من تحديات.

من جانبه ذكر مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري أن مركز الملك سلمان للإغاثة يحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة، ويأتي مشروع كنف بهدف تأمين الكسوة الشتوية لأسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف، في كافة المحافظات الأردنية ضمن خطط معدة مسبقا ودراسات ميدانية حدد من خلالها الاحتياج الفعلي لهم.

وفي كلمة لعطوفة الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، قال:

“نعتز بالشراكة الراسخة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تتجسد في مبادرات إنسانية نوعية مثل مشروع “كنف”. هذا المشروع يعكس التزامنا بتقديم المساعدة للأسر الأكثر احتياجًا، بما يلبي احتياجاتهم الأساسية ويعزز من شعورهم بالأمان والاستقرار خلال فصل الشتاء. نشكر مركز الملك سلمان على دعمه المستمر وحرصه على الوقوف إلى جانب الفئات الأقل حظًا، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم العمل الإنساني في الأردن.”

ويهدف مشروع “كنف 3” إلى تمكين الأسر المستفيدة من اختيار الملابس التي تناسب احتياجاتهم عبر قسائم تسوق يتم توزيعها بطريقة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم حرية الاختيار. ويعد هذا المشروع واحدًا من المبادرات التي تؤكد على التزام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة بالعمل الإنساني المشترك لتخفيف معاناة الأسر المتضررة.