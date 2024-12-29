أمين عمان: توجه لتحويل إنارة الشوارع إلى إضاءة ليد

وطنا اليوم:كشف أمين عمان، يوسف الشواربة، عن توجه الأمانة لتحويل جميع وحدات إنارة الشوارع إلى إضاءة “ليد” لغايات توفير الطاقة والحد من التغيرات المناخية التي تشهدها العاصمة والأردن ككل.

وأكد الشواربة خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الأحد، أن أمانة عمان ليست طرفا رئيسا في ملف الطاقة، لكنها لا تستطيع تجاوز بعض الملفات في هذا المجال.

وبيّن أن الأمانة تتعامل مع ملف التغير المناخي والطاقة الخضراء للمدينة، والنفايات وإعادة تدويرها، إذ حققت نجاحات في هذا الملف من أبرزها مكب الغباوي الدي أصبح منتجا للطاقة الكهربائية.

وقال الشواربة إن أمانة عمان باتت تغطي 45% من فاتورتها الكهربائية من مشروع توليد الكهرباء من النفايات في مكب الغباوي، بما يعادل إنتاج 4.8 ميغاواط، والعمل جار للتطوير وتحسين ذلك الإنتاج.