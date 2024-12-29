بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط وإزالة 30 مرش مياه تسحب المياه من خط رئيسي في معان

29 ديسمبر 2024
ضبط وإزالة 30 مرش مياه تسحب المياه من خط رئيسي في معان

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – شركة مياه العقبة – إدارة مياه محافظة معان انها ضبطت خلال الحملة التفتيشية صباح اليوم الأحد بالتنسيق مع مديرية الأمن العام – مركز أمن الحسينية وقوات الدرك وتشكيلاتها لإزالة الاعتداءات المتكررة على الخط الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين لأستخدمها لتزويد اكشاك لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة الرئيسي حيث تم ضبط وإزالة 30 مرش في الحسينية والهاشمية تقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة.
وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه تم تشكيل حملة امنية الى مناطق الهاشمية والحسينية وتم ضبط 30 مرش مياه ومصادرة 11 مضخة بأقطار مختلفة ومضختان لرش الصابون ومضخة هواء وإزالة واتلاف 30 خزان مياه وبخرابيش وفرد بربيش مضخات عدد 10 وإزالة قواعد الاكشاك والخزانات وعددها 10 واعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لتحويل المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص .
وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون الجهات المختلفة وخاصة وزارة الداخلية والامن العام و وعي و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والأهلية في المملكة لإنجاح هذه الحملة مؤكدة ان الاعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة وكذلك الأجهزة الرسمية وخاصة مديرية الامن العام وقوات الدرك


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:22

الأحزاب بين خيارات التأهيل و التعديل 

20:45

التربية: قرابة 17 ألف طالب التحقوا بنظام بيتك التعليمي منذ العام الماضي

20:38

طهبوب تطالب بتوضيحات حول المنح الخارجية وآليات توزيعها

20:28

خطة حكومية لتصدير المقاول الأردني لدول الجوار

20:24

تحطم طائرة إماراتية خفيفة ومصرع قائدها ومرافقه

20:09

إعلام عبري: تأكيد إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا

19:39

اتحاد الكرة يرحل من موقعه الحالي إلى جبل عمان

19:35

الصفدي ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وغزة

19:28

واخيراً، أعلن الجيلاني عن موعد العرس الديموقراطي في سوربا

19:26

أجواء باردة وأمطار متفرقة ابتداءً من الاثنين في الاردن

19:20

السلطات تكشف سبب تحطم الطائرة الكورية والخبراء يشككون

19:06

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفيات
وفيات الأحد 29-12-2024الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة اللهوفيات الجمعة 27-12-2024وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدة