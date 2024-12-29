ضبط وإزالة 30 مرش مياه تسحب المياه من خط رئيسي في معان

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – شركة مياه العقبة – إدارة مياه محافظة معان انها ضبطت خلال الحملة التفتيشية صباح اليوم الأحد بالتنسيق مع مديرية الأمن العام – مركز أمن الحسينية وقوات الدرك وتشكيلاتها لإزالة الاعتداءات المتكررة على الخط الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين لأستخدمها لتزويد اكشاك لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة الرئيسي حيث تم ضبط وإزالة 30 مرش في الحسينية والهاشمية تقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة.

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه تم تشكيل حملة امنية الى مناطق الهاشمية والحسينية وتم ضبط 30 مرش مياه ومصادرة 11 مضخة بأقطار مختلفة ومضختان لرش الصابون ومضخة هواء وإزالة واتلاف 30 خزان مياه وبخرابيش وفرد بربيش مضخات عدد 10 وإزالة قواعد الاكشاك والخزانات وعددها 10 واعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لتحويل المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص .

وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون الجهات المختلفة وخاصة وزارة الداخلية والامن العام و وعي و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والأهلية في المملكة لإنجاح هذه الحملة مؤكدة ان الاعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة وكذلك الأجهزة الرسمية وخاصة مديرية الامن العام وقوات الدرك