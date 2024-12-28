أورنج الأردن تستضيف وفداً من وزارتي الشباب والثقافة والتواصل المغربية والشباب الأردنية في ملتقى الابتكار

وطنا اليوم_استضافت أورنج الأردن وفداً من وزارتي الشباب الأردنية والشباب والثقافة والتواصل المغربية في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية، وذلك ضمن برنامج التبادل الثقافي بين الوزارتين، حيث تم تسليط الضوء على دور الشركة في تمكين الشابات والشباب رقمياً من خلال برامجها المنتشرة في جميع محافظات المملكة والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية (ODC).

وأطلع فريق وحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن الوفدين بصورة تفصيلية على مبادرات الشركة وبرامجها الموجهة للشابات والشباب والتي تشمل أكاديميات البرمجة، والمراكز المجتمعية الرقمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ومختبرات التصنيع الرقمي، ومدرسة البرمجة، ومراكز المرأة الرقمية.

وخلال الزيارة اطلع وفدا الوزارتين على الآلية التي تسهم أورنج فيها من خلال استراتيجيتها المتكاملة في نشر مفاهيم الابتكار والإبداع لإتاحة الفرصة لهم للانضمام إلى سوق العمل ولعب أدوار أكثر فعالية في تنمية مجتمعاتهم وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وعلى هامش الزيارة، شدد ممثل وزارة الشباب الأردنية، فراس الشوابكة، على تقديره لدور أورنج الذي يشكل امتداداً للمساعي التي تقوم بها وزارة الشباب في إعداد أجيال ممكنة وتعزيز كفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى أن برامج الشركة الرقمية تشكل قيمة مضافة كبيرة في هذا السياق خصوصاً بأن الشركة تعمل من خلال نهج تعاوني مع الوزارة لتعزيز الآثار الإيجابية.

من جهته، ثمن ممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية النموذج الذي تقدمه أورنج لشركات القطاع الخاص التي تلعب دوراً مجتمعياً فاعلاً وتدفع مسيرة النمو الوطني المستدامة قدماً.

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