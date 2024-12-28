طلبة “تمريض” عمان الأهلية يزورون مكتب منظمة الصحة العالمية

وطنا اليوم_نظمت كلية التمريض في جامعة عمان الأهلية زيارة تعليمية إلى مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، شارك فيها طلبة برنامج الماجستير في التمريض الأولي من جنسيات مختلفة بإشراف الدكتور عمرو الزيود.

وهدفت الزيارة إلى إتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على برامج منظمة الصحة العالمية وآليات التعاون في القطاع الصحي الأردني.

وقد أتاحت الزيارة تجربة تعليمية غنيّة، مما يعكس أهمية هذه الأنشطة في تعزيز المعرفة الأكاديمية وتنمية المهارات المهنية للطلبة، كما تضمنت الزيارة لقاءات مع خبراء المنظمة، مما أضاف بُعدًا عمليًا قيّمًا إلى جانب تعزيز فرص التعليم والتدريب لطلبة التمريض.