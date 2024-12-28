إربد .. جريمة قتل بهدف السرقة والمحكمة تصدر قرارها

وطنا اليوم_أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، حكمها بحق متهم بقتل رجل ستيني بهدف السرقة، في نيسان/أبريل الماضي.

وفي التفاصيل، حكمت المحكمة بالإعدام بحق متهم ثلاثيني يعمل بائعًا على بسطة لبيع المخللات، بعد إدانته بقتل رجل ستيني طعنًا وضربًا بأدوات راضة بهدف سرقة ممتلكاته، حيث كان المغدور يقيم بمفرده في عمارة بمدينة إربد.

واستولى المتهم على مبلغ 15 دينارًا، أسطوانتين غاز، وسلّم خشبي بالإضافة إلى مركبة المغدور.

وتعرف القاتل على المغدور بحكم عمله كبائع أمام العمارة، وطلب المغدور منه “تعشيب” الأعشاب في حديقة المنزل مقابل 10 دنانير.

في يوم الجريمة، دخل القاتل إلى شقة المغدور من باب بعيد عن الكاميرات، وهاجم المغدور الذي كان نائمًا مستخدمًا ماسورة وأدوات أخرى لضربه على رأسه وصدره، لينهي حياته بطعنة في ظهره.

قام المتهم بعد الجريمة بسرقة جهازين خلويين، مبلغ 15 دينارًا، محفظة جلدية، أسطوانتين غاز، سلّم خشبي، جهاز تسجيل الكاميرات، ومركبة المغدور، كما طلب من متهم آخر مساعدته في تحميل المسروقات داخل المركبة، قبل أن يقوم بتعبئة خزان البنزين بمبلغ 5 دنانير.

اكتُشفت الجريمة عندما حضر أحد الأشخاص إلى منزل المغدور ليجده مقتولًا وغارقًا في دمائه، وتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم الأول بعد أن أقر بجريمته.

جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل القصد تمهيدًا لجناية، وأعلنت عدم مسؤولية المتهم الثاني عن التهم المنسوبة إليه، منها التدخل في القتل العمد والسرقة.