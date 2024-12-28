قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4 تكرم عدداً من مرتباتها

وطنا اليوم_أقامت قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤، الخميس، تكريماً لعددٍ من المرتبات والكوادر الإدارية والتمريضية العاملة ضمن قوة المستشفى، بحضور قائد قوة المستشفى ومدير المستشفى وعددٍ من وجهاء وأهالي مدينة خان يونس.

وقال قائد قوة المستشفى في كلمةٍ له عبّر فيها عن بالغ شكره وتقديره لكافة مرتبات القوة العاملة في المستشفى، مشيداً بكفاءة وتميّز كوادر المستشفى في تعاملهم بحرفيةٍ عاليةٍ لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهل والأشقاء في قطاع غزة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية وبتوجيهات ملكية قامت منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بتسخير جميع إمكاناتها وقدراتها لدعم صمود الأشقاء في غزة والضفة الغربية، حيث أرسلت مستشفى عسكرياً ميدانياً إلى جنوب القطاع في خان يونس، وكما عززت المستشفى العسكري الميداني في شمال القطاع بكوادر طبية متخصصة، إضافةً إلى إرسال مستشفى عسكري ميداني ثالث إلى مدينة نابلس.