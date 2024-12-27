مهندس أردني يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم

وطنا اليوم:قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي التهنئة للمهندس الأردني سهل الحياري لفوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم مستلهما بتصاميمه جمال الطبيعية

وفاز الحياري، بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024 التي أعلنت نتائجها أخيرًا.

وجاء فوز المهندس الحياري بالجائزة تقديرا لإسهاماته الرائدة في تطوير العمارة العربية الحديثة، ودمج مبادئ التصميم المعاصر مع العناصر التقليدية؛ مما أتاح مجالات تجمع بين التراث والحداثة والطبيعة بشكل متوازن.

وقال الحياري ، إن الجائزة تركز على العديد من المعايير لكل فئة “تقدمت بتصاميم واقعية ذات طابع يحاكي الهوية المحلية لكل مشروع ويسهم في الحفاظ على البيئة والأبعاد الثقافية ويرتبط وثيقا بالجغرافيا”.

وأضاف أن الأبحاث والدراسات التي أنتجها في مجال العمارة المعاصرة والنقاشات الأكاديمية من خلال التدريس في جامعات هارفارد وفينسيا والأميركية في بيروت، أسهمت بتحقيق معايير الحصول على الجائزة التي تُعد مؤشرًا على الإمكانات الكبيرة للمهندسين الأردنيين والمبتكرين والمميزين في جميع المجالات.