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تمديد تخفيض رسوم تأشيرة دخول الأردنيين للصين

27 ديسمبر 2024
تمديد تخفيض رسوم تأشيرة دخول الأردنيين للصين

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الصينية في الأردن، الجمعة، عن تمديد تخفيض رسوم التأشيرة لدخول الصين حتى 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2025.
وقالت السفارة عبر صفحتها على موقع الفيسبوك إن القرار يأتي من أجل تسهيل تبادل الأفراد بين الصين والدول الأجنبية.
ونوهت السفارة إلى أنه من أجل تسهيل إجراءات سفر الأجانب إلى الصين، فقد وفرت السفارة خدمة التأشيرة بدون حجز موعد ابتداءً من يوم 20 تشرين الثاني/ نوفبمر 2023
ض رسوم تأشيرة الصين
فيما يلي جدول رسوم التأشيرة :
جدول رسوم التأشيرة للسفارة الصيني لدى الأردن(دينار )
عدد مرات الدخول أردنية غير أردنية
الدخول لمرة واحدة 26 20
الدخول لمرتين 40 29
الدخول المتكرر خلال ستة شهور 53 39
الدخول المتكرر خلال سنة 79 59
الملاحظات:
1. وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، قد تختلف رسوم التأشيرة الصينية لمواطني بعض الدول الثالثة(الأجنبية)، يرجى الرجوع إلى السفارة للاستفسار.
2. ما ورد أعلاه هو رسوم الخدمة العادية، أما الخدمة المستعجلة فسيتم فرض رسوم إضافية بقيمة 18 دينارا أردنيا لكل طلب.
رقم الهاتف لاستفسار: 00962-6-5518521
البريد الإلكتروني: amman@csm.mfa.gov.cn


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