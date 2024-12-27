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الأغذية العالمي : الجوع منتشر بكل مكان في غزة

27 ديسمبر 2024
الأغذية العالمي : الجوع منتشر بكل مكان في غزة

وطنا اليوم:قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، إن الجوع ينتشر في كل مكان في قطاع غزة، “ولم نتمكن إلا من جلب حوالي ثلث المواد الغذائية التي نحتاجها لدعم الناس في القطاع”.
وكرر البرنامج في منشور له عبر منصة “إكس” دعواته من أجل الوصول الآمن والمستدام واستعادة القانون والنظام، مؤكدا الحاجة إلى وقف إطلاق النار أكثر من أي وقت مضى.


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