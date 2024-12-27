مطالب بتخصيص جسر مشاة في كفرخل لمنع حوادث الدهس

وطنا اليوم:طالب اهالي بلدة كفرخل في محافظة جرش، مجلس المحافظة بتركيب جسر مشاة على مثلث كفرخل الرئيسي لمنع حوادث الدهس المتكررة.

وقال المواطن محمد النواصرة، إن الشارع الرئيسي على مثلث كفرخل الواقع على الطريق الدولي عمان – جرش – إربد، يعرف بـ”مثلث الموت” نظرًا لتكرار حوادث الدهس والمرور المميتة فيه، مطالبا الأشغال العامة ومجلس المحافظة حل المشكلة من خلال تنفيذ عدة إجراءات لتحسين السلامة المرورية في المنطقة.

وقال رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، إن المجلس وضع من ضمن أولوياته تركيب مطبات إسفلتية في كل اتجاه، مع مسافة تقارب 100 متر بينهما، مما أجبر السائقين على تخفيف سرعتهم إلى حوالي 10 كم/ساعة عند الاقتراب من المثلث.

وأضاف أنه يتم العمل حاليا على إنشاء جسر مشاة معلق لتسهيل عبور المشاة بأمان وتقليل حوادث الدهس ومنع الالتفافات الخطرة التي كانت تشكل خطرًا على السلامة المرورية لمستخدمي الطريق والمشاة.

وأكد العتوم أن المجلس يولي مشاريع السلامة المرورية أهمية قصوى، مبيناً أنه يتم متابعة كافة الملاحظات والمشاكل التي يعاني منها المواطنون والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ المشاريع المهمة والملحة وذلك بهدف تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار رئيس لجنة الأشغال، أحمد المقبول إلى أن الأشغال العامة تعمل حاليا على تركيب جسر مشاة وسيتم الانتهاء أيضا من تركيب ممر مشاة آخر في تقاطع منطقة سيل الزرقاء طريق كفرخل في نهاية شهر كانون الأول الحالي على حساب موازنة مجلس محافظة جرش ضمن مشاريع قطاع الأشغال.