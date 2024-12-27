فعاليات شعبية في محافظات المملكة تندد بحرب الإبادة في غزة وتشيد بالدور اليمني

وطنا اليوم:نظمت الملتقيات الشعبية والحراكية الأردنية المساندة للمقاومة الفلسطينية عدة فعاليات ضخمة في عدة محافظات أردنية بعد صلاة ظهر الجمعة خصصتها لتجديد مبايعة المقاومة الفلسطينية والتضامن مع أهل قطاع غزة.

ورفعت مجددا لافتات وهتافات تدعو لنصرة أهل غزة وتوجه التحية لاهلها وتمجد حركة حماس ودورها بصورة خاصة.

ونظمت مسيرات في العاصمة عمان والزرقاء وفي مدينة الكرك جنوبي البلاد وكذلك في مدينة إربد شمالي البلاد.

وتم تنظيم الفعاليات تحت عنوان” مع الطوفان..وشكرا ليمن العروبة والبطولة”.

ولاحظ المراقبون عموما بأن الحركة الإسلامية التي تشرف على تنظيم الفعاليات عموما أصرت وللأسبوع الثالث على التوالي على تجاهل المشهد السوري ولم تطلق اي هتافات بخصوصه وركزت على تجديد المبايعة للمقاومة الفلسطينية شعبيا.