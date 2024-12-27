الملك يؤكد لماكرون دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني،الجمعة، دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة، تلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته.

وجدد جلالته التأكيد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة، مشددا على رفض الأردن لأي اعتداء على أراضي سوريا وسيادتها.

كما أكد جلالة الملك ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية بالقطاع.

ولفت جلالته إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وبخصوص لبنان، دعا جلالة الملك إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار.