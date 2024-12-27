بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

النائب هالة الجراح تنظم بازار خيري لملتقى الهمم في اربد

منذ 43 ثانية
النائب هالة الجراح تنظم بازار خيري لملتقى الهمم في اربد

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تعزيز ودعم الجهود الإبداعية لسيدات ملتقى همم أعلنت النائب هاله الجراح عن إطلاق البازار الخيري الاول للملتقى برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية الأستاذة وفاء بني مصطفى عند الساعة العاشرة صباح يوم بعد غد السبت بقاعة مدينة الحسن للشباب
وأكدت النائب الجراح وهي مؤسسة الملتقى أن البازار يهدف الى إبراز جهود السيدات وتحفيزهن للعمل وتطوير ابداعاتهن مما ينعكس ايجابا اقتصاديا عليهن وتوفير منصة تسويقية لهم بما يمكنهم من تسويق منتجاتهن ودعم اقتصاديات اسرهن
واوضحت الجراح ان البازار سيكون مجانا للمشتركات وسيعقد بشكل دوري كل شهر بهدف خدمة سيدات المجتمع والبيع المباشر للجمهور بحيث يتم في كل دورة شهرية منح الفرصة لمستفيدات جدد وفق قاعدة بيانات تلبي الاوليات والاحتياجات.
واشادت النائب الجراح بتعاون مدينة الحسن الرياضية مع ملتقى همم في هذا المجال وقدرت عاليا الدعم الذي تحظى فيه مثل هذه المبادرات من قبل وزير التنمية الاجتماعية وتوفير اسباب النجاح لها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:20

هل هرب ماهر الأسد إلى العراق؟.. السوداني يحسم الجدل

15:59

أوكرانيا تقدم 500 طن من دقيق القمح لمساعدة سوريا

15:30

37 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

15:23

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:00

القسام تكشف تفاصيل عملية استشهادية معقدة بشمال غزة

14:48

الأردن ومصر يتفقان على إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير

14:44

زراعة الزرقاء تحول المعتدين على الغابات للمحاكم المختصة

14:04

موسم الردح على الفوسفات …من يرجم من ؟

14:00

كابوس الأردن المائيّ: واقع مختلف تشكّل خلال العشر سنوات الأخيرة

13:53

سعر الحديد يهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

13:49

الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث

13:34

قوات الاحتلال تحرق مستشفى كمال عدوان

وفيات
وفيات الجمعة 27-12-2024وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة الله