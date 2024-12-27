النائب هالة الجراح تنظم بازار خيري لملتقى الهمم في اربد

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تعزيز ودعم الجهود الإبداعية لسيدات ملتقى همم أعلنت النائب هاله الجراح عن إطلاق البازار الخيري الاول للملتقى برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية الأستاذة وفاء بني مصطفى عند الساعة العاشرة صباح يوم بعد غد السبت بقاعة مدينة الحسن للشباب

وأكدت النائب الجراح وهي مؤسسة الملتقى أن البازار يهدف الى إبراز جهود السيدات وتحفيزهن للعمل وتطوير ابداعاتهن مما ينعكس ايجابا اقتصاديا عليهن وتوفير منصة تسويقية لهم بما يمكنهم من تسويق منتجاتهن ودعم اقتصاديات اسرهن

واوضحت الجراح ان البازار سيكون مجانا للمشتركات وسيعقد بشكل دوري كل شهر بهدف خدمة سيدات المجتمع والبيع المباشر للجمهور بحيث يتم في كل دورة شهرية منح الفرصة لمستفيدات جدد وفق قاعدة بيانات تلبي الاوليات والاحتياجات.

واشادت النائب الجراح بتعاون مدينة الحسن الرياضية مع ملتقى همم في هذا المجال وقدرت عاليا الدعم الذي تحظى فيه مثل هذه المبادرات من قبل وزير التنمية الاجتماعية وتوفير اسباب النجاح لها