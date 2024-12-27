بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هل هرب ماهر الأسد إلى العراق؟.. السوداني يحسم الجدل

منذ 40 ثانية
هل هرب ماهر الأسد إلى العراق؟.. السوداني يحسم الجدل

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني -اليوم الجمعة- إن النظام السوري المخلوع لم يطلب منه التدخل العسكري خلال تقدم فصائل المعارضة نحو دمشق، لافتا إلى أن ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام خلافا لما أشيع وأوردته تقارير إعلامية.
وأضاف السوداني في تصريحات له بإحدى المقابلات، نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، أن “الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن “أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب”، في إشارة إلى المئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين في سوريا والذين يثيرون قلق بغداد.
وقال السوداني “أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود”.
وعقب سقوط النظام المفاجئ نشرت بعض وسائل الإعلام معلومات عن أن ماهر الأسد فر إلى العراق، وتوجه بعدها إلى جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية من جهة محافظة السليمانية بإقليم كردستان وفي حماية قوات حزب العمال الكردستاني، إلا أن أيا من تلك التقارير لم يقدم معلومات مؤكدة عن مصيره أو مكان وجوده.
وتأتي تصريحات السوداني بعد ساعات من زيارة لوفد بلاده إلى دمشق -الخميس- أجراها رئيس المخابرات حميد الشطري، اجتمع فيها مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

أوكرانيا تقدم 500 طن من دقيق القمح لمساعدة سوريا

15:30

37 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

15:23

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:00

القسام تكشف تفاصيل عملية استشهادية معقدة بشمال غزة

14:48

الأردن ومصر يتفقان على إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير

14:44

زراعة الزرقاء تحول المعتدين على الغابات للمحاكم المختصة

14:04

موسم الردح على الفوسفات …من يرجم من ؟

14:00

كابوس الأردن المائيّ: واقع مختلف تشكّل خلال العشر سنوات الأخيرة

13:53

سعر الحديد يهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

13:49

الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث

13:34

قوات الاحتلال تحرق مستشفى كمال عدوان

11:30

مقتل شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة

وفيات
وفيات الجمعة 27-12-2024وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة الله