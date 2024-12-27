شرطة كوريا الجنوبية تدهم منزل الرئيس يون

وطنا اليوم:أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء، الجمعة، أن شرطة كوريا الجنوبية داهمت منزل الرئيس يون سوك يول، وتحاول الحصول على تسجيلات من كاميرات المراقبة.

وبدأت الشرطة تحقيقات تتعلق بالرئيس يون سوك يول، الذي وافق البرلمان على مساءلته تمهيدا لعزله، وكذلك مسؤولين آخرين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.

ويصوت البرلمان الكوري الجنوبي اليوم على مذكرة عزل رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو المتهم بعرقلة التحقيق حول محاولة الرئيس المعزول فرض الأحكام العرفية، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية خطرة.