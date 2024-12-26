طرح عطاءات لتأهيل مركزي جابر والكرامة منتصف 2025

وطنا اليوم:قال وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، الخميس، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية تعمل على دراسة كاملة للمراكز الحدودية والمعابر.

وأضاف أبو السمن في تصريح أنه تم طرح عطاء إعداد مخطط شمولي لمركزي حدود الكرامة وجابر، وستكون جاهزة في الربع الأول من 2025، وسيتم طرح عطاءات التجهيز في منتصف العام.

وأشار إلى أن مظاهر بعض المراكز الحدودية لا تمثل الصورة المشرقة للمملكة الأردنية الهاشمية، وتحتاج إلى بعض التعديلات والإجراءات والتحسينات.

وبين أبو السمن أنه سيتم توسعة مسارات الشاحنات المغادرة إلى الأراضي السورية، إضافة إلى تحسين الأبنية وصيانتها وعمل مظلات.

وفيما يخص مركز حدود الكرامة، أوضح الوزير أنه سيكون هناك دراسة كاملة للمخطط الشمولي للمركز، مشيرا إلى وجود 3 مقترحات معدة من الجهة التي تعمل على دراسته.

وقال أبو السمن، إنه سيتم عرض هذه المقترحات خلال اجتماع مع وزارة الداخلية للخروج في بعض التوصيات فيما يخص موقع مركز حدود الكرامة إذا كانت هناك خيارات لنقله.

وتفقد وزيرا الأشغال ووزير الداخلية واقع العمل في مركز حدود جابر الذي يربط الأردن، واطلعا على الاحتياجات الطارئة للمركز في ظل تزايد حركة الشحن وتنقل المسافرين عقب التطورات السياسية التي شهدتها سوريا مؤخرا.

وتجول الوزيران في مرافق المركز، حيث اطلعا على سير العمل في عطاء إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق التنفيذ للمخططات الشمولية لتطوير مركز حدود الكرامة ومركز حدود جابر، قدمته مديرة إدارة الأبنية في وزارة الأشغال إيمان عبيدات.

وتهدف الوزارتان إلى تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية وتحقق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين كمعابر برية والرؤية المستقبلية لخمسين عاما، علماً بأن المساحة الشمولية لمركز حدود الكرامة تبلغ 1800 دونم، فيما تبلغ المساحة الشمولية لمركز حدود جابر 2000 دونم.

ويشمل المخطط الشمولي دراسة الموقع، ودراسة الإجراءات الأمنية والجمركية، إضافة لتوزيع الفعاليات الوظيفية والمتطلبات ودراسة الأعداد الحالية والمستقبلية للشحن والمسافرين، والدراسة المرورية لحركة الشحن والركاب وعملية الفصل بينهما، والدراسة البيئية وتنسيق المواقع للمركزين، إضافة للدراسة الهيدرولوجية للموقعين.

وكانت وزارة الأشغال قد نفذت مسحا تفصيليا لكل مباني منشآت وشبكات البنية التحتية في الموقعين، وتحديد الحالة الإنشائية والتشغيلية لها لتحديد ما سيتم المحافظة عليه وصيانته من المنشآت القائمة، وما ستتم إزالته ضمن أعمال المخطط الجديد لكل موقع.