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زوج يطلق النار على زوجته وابنته وينهي حياته في إربد

منذ 4 دقائق
زوج يطلق النار على زوجته وابنته وينهي حياته في إربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_هزت مدينة إربد حادثة مأساوية صباح  اليوم، حيث عُثر على رجل ثلاثيني متوفى إثر إصابته بعيار ناري.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الرجل أقدم على إطلاق النار على طليقته وابنته قبل أن يوجه السلاح إلى نفسه.

و تم إسعاف الطفلة ووالدتها إلى المستشفى، حيث تخضعان حالياً للعلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

و من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادثة ودوافعها.

وأثارت الواقعة صدمة واسعة في أوساط أهالي المدينة، الذين طالبوا بضرورة التصدي للظواهر الاجتماعية التي تؤدي إلى مثل هذه الجرائم المروعة.


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