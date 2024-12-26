دعوة لحضور فعاليات افتتاح اليوم العلمي السنوي لكلية الإعلام بجامعة البتراء

وطنا اليوم:السادة الزملاء الإعلاميين المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

فتهديكم جامعة البترا أطيب تحياتها وتشكر جهودكم المتواصلة في دعم مسيرة الجامعات الاردنية ويسرني دعوتكم لحضور فعاليات افتتاح “اليوم العلمي السنوي لكلية الإعلام 2024″، وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 29/12/2024، في مسرح الأنباط / مبنى كلية الإعلام، راجياً التكرم بالإيعاز للمعنيين لديكم بتغطية فعاليات المؤتمر إعلامياً.