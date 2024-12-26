بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

دعوة لحضور فعاليات افتتاح اليوم العلمي السنوي لكلية الإعلام بجامعة البتراء

منذ 48 ثانية
دعوة لحضور فعاليات افتتاح اليوم العلمي السنوي لكلية الإعلام بجامعة البتراء

وطنا اليوم:السادة الزملاء الإعلاميين المحترمين
تحية طيبة وبعد؛
فتهديكم جامعة البترا أطيب تحياتها وتشكر جهودكم المتواصلة في دعم مسيرة الجامعات الاردنية ويسرني دعوتكم لحضور فعاليات افتتاح “اليوم العلمي السنوي لكلية الإعلام 2024″، وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 29/12/2024، في مسرح الأنباط / مبنى كلية الإعلام، راجياً التكرم بالإيعاز للمعنيين لديكم بتغطية فعاليات المؤتمر إعلامياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:42

العبادي يكتب: الفوسفات قصّة نجاح.. هذه أسبابها

11:35

ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته ثم يقتل نفسه في اربد

11:29

دوام مديريات ضريبة الدخل السبت لتقديم طلبات التسوية

11:25

منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من كوريا الجنوبية

11:19

إضراب عمال ستاربكس يتوسع إلى أكثر من 300 فرع أميركي

10:50

وفاة بحادث على الصحراوي وضبط سائق غير مرخص

10:44

صحيفة: أسماء الأسد مريضة بشدة وفرصتها للنجاة 50 في المئة

10:33

إيران تتراجع عن تسمية شارع في طهران باسم يحيى السنوار

10:27

الصين تصادق على بناء أكبر سد كهرومائي في العالم

10:19

روسيا: إحباط مؤامرة أوكرانية لقتل ضباط كبار وعائلاتهم

10:12

وفيات الخميس 26-12-2024

10:06

الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين

وفيات
وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-12-2024