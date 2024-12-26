دوام مديريات ضريبة الدخل السبت لتقديم طلبات التسوية

وطنا اليوم:دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين ممن يترتب عليه مطالبات ضريبية مستحقة وغرامات حتى 31 كانون الأول 2023 المبادرة الى تقديم طلب تسوية إلكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني. قبل نهاية عام 2024، وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء

وأوضحت، أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات، يمكنهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية للجنة التسويات والمصالحات الضريبية التي يرأسها قاضٍ، وتضم في عضويتها ممثل عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعضو خبير ممثل عن القطاع الخاص.

ويحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية ‏والمصالحات وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بانه لا ‏يترتب دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية ‏والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية‎.‎

كما دعت الدائرة جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل نهاية العام الحالي 2024؛ من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

وبينت الدائرة، أن يوم السبت 28/12 سيكون دوام لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة؛ لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين.

وتقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 31 /12؛ لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.