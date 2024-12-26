بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة بحادث على الصحراوي وضبط سائق غير مرخص

منذ 24 ثانية
وفاة بحادث على الصحراوي وضبط سائق غير مرخص

وطنا اليوم:توفي شخص اثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي.
وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر اذاعة الأمن العام الخميس، إن الحادث وقع عند قرب تقاطع رم باتجاه عمان ، ما أدى الى وفاة احد السائقين
حيث تم اخلاء الوفاة ورفع الاثر المروري عن الطريق.
وبين أن سبب الحادث يعود الى عدم تقيد احد السائقين بقواعد السلامة المرورية.
وأشار الى ضبط سائق غير مرخص على طريق أوتوستراد الزرقاء، حيث تم حجز المركبة وتويل الشخص الى المركز الأمني المختص لإتخاذ الإجراء القانوني بحقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:44

صحيفة: أسماء الأسد مريضة بشدة وفرصتها للنجاة 50 في المئة

10:33

إيران تتراجع عن تسمية شارع في طهران باسم يحيى السنوار

10:27

الصين تصادق على بناء أكبر سد كهرومائي في العالم

10:19

روسيا: إحباط مؤامرة أوكرانية لقتل ضباط كبار وعائلاتهم

10:12

وفيات الخميس 26-12-2024

10:06

الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين

10:01

مكافحة الأوبئة: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا وليس كورونا

09:57

وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدة

09:48

بن غفير يقتحم الأقصى في اول أيام عيد الأنوار اليهودي

09:43

جرائم إسرائيل ضد الإنسانية

09:39

تمنيات ترامب بعيد الميلاد.. ضم كندا والسيطرة على قناة بنما وشراء غرينلاند

09:32

التركيز الإعلامي على بعض الشركات الوطنية الكبرى ومحاولة إظهار ما يعتقدون أنها سلبيات، هو أمرٌ مُعيبٌ! الفوسفات مثال

وفيات
وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-12-2024