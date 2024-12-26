وفاة بحادث على الصحراوي وضبط سائق غير مرخص

وطنا اليوم:توفي شخص اثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي.

وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر اذاعة الأمن العام الخميس، إن الحادث وقع عند قرب تقاطع رم باتجاه عمان ، ما أدى الى وفاة احد السائقين

حيث تم اخلاء الوفاة ورفع الاثر المروري عن الطريق.

وبين أن سبب الحادث يعود الى عدم تقيد احد السائقين بقواعد السلامة المرورية.

وأشار الى ضبط سائق غير مرخص على طريق أوتوستراد الزرقاء، حيث تم حجز المركبة وتويل الشخص الى المركز الأمني المختص لإتخاذ الإجراء القانوني بحقه