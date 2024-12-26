بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مكافحة الأوبئة: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا وليس كورونا

منذ 34 ثانية
مكافحة الأوبئة: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا وليس كورونا

وطنا اليوم:قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الخميس، إنّ الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا وليس كورونا.
وأضاف البلبيسي أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريناها كشفت أن من بين كل 100 فحص ظهر 1% منها كورونا و 20% إنلفونزا.
وأشار إلى عدم تخصيص أكثر من 20% من أسرة المستشفيات لجائحة فيروس كورونا، حيث كان النظام الصحي في الأردن من أفضل الاستجابات في العالم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:57

وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدة

09:48

بن غفير يقتحم الأقصى في اول أيام عيد الأنوار اليهودي

09:43

جرائم إسرائيل ضد الإنسانية

09:39

تمنيات ترامب بعيد الميلاد.. ضم كندا والسيطرة على قناة بنما وشراء غرينلاند

09:32

التركيز الإعلامي على بعض الشركات الوطنية الكبرى ومحاولة إظهار ما يعتقدون أنها سلبيات، هو أمرٌ مُعيبٌ! الفوسفات مثال

09:31

مقتل 14 من عناصر الداخلية السورية على يد فلول النظام السابق

09:21

قصة استشهاد الصحفي الفلسطيني أيمن الجدي تهز القلوب

09:17

استشهاد 5 صحفيين بعد قصف مركبة بث وسط قطاع غزة

04:07

الأردن.. 6 رؤساء أقسام بلا أقسام في إحدى المديريات

03:11

9 قتلى باشتباكات في طرطوس أثناء محاولة توقيف أحد المسؤولين عن جرائم صيدنايا

02:05

تماس كهربائي في حي التركمان بإربد دون إصابات

01:35

وفاة 3 أشخاص في حادث سير مروع بالموقر

وفيات
وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدةوفيات الاربعاء 25-12-2024والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-12-2024غسان التلهوني (أبو زيد) في ذمة الله