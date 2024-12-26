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استشهاد 5 صحفيين بعد قصف مركبة بث وسط قطاع غزة

منذ 3 دقائق
استشهاد 5 صحفيين بعد قصف مركبة بث وسط قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة طائرات سلاح الجو التابعه له، خلال ساعات ليلة الخميس، بعد توجيه استخباري، سيارة زعم أنها كانت تقل مقاومين فلسطينيين من الجهاد الإسلامي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان الخميس، إنه قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص احتمالية إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الأخرى، حسب زعمه.
ونوه جيش الاحتلال الى أنه سيواصل العمل بقوة وبحزم ضد المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعلنت قناة “القدس اليوم” استشهاد 5 من صحفييها، فجر اليوم الخميس، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت عربة البث الخارجي التابعة للقناة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع غارات جوية في مناطق مختلفة من القطاع.
ونعت القناة، في بيان، الصحفيين الخمسة، وهم فيصل أبو القمصان وأيمن الجدي وإبراهيم الشيخ خليل وفادي حسونة ومحمد اللدعة.
وقالت القناة إن الخمسة قتلوا “أثناء تأديتهم واجبهم الصحفي والإنساني”، واصفة الحادث بأنه “جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الصحفيين” الفلسطينيين.


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