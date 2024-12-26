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9 قتلى باشتباكات في طرطوس أثناء محاولة توقيف أحد المسؤولين عن جرائم صيدنايا

منذ 26 ثانية
9 قتلى باشتباكات في طرطوس أثناء محاولة توقيف أحد المسؤولين عن جرائم صيدنايا

وطنا اليوم_قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تسعة أشخاص قُتلوا في اشتباكات بطرطوس، شمال غربي سوريا، أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق الأربعاء.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، أنها “حيّدت” مجموعة مسلحة من “فلول النظام السابق” بريف طرطوس.

 

وحاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.

 

وأفاد المرصد في بيان بـ”مقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام” و”3 من المسلحين” في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط “شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية” وهو “أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا”.


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