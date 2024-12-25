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شاب ثلاثيني يلقى حتفه طعناً في عمان

منذ 17 ثانية
شاب ثلاثيني يلقى حتفه طعناً في عمان

وطنا اليوم_شهد حي ماركا شرق العاصمة عمان مساء أمس جريمة قتل بشعة، حيث تعرض شاب ثلاثيني للطعن بسلاح حاد مما أدى إلى وفاته على الفور.

 

وأكدت مصادر  أن المشاجرة التي أدت إلى الجريمة وقعت بين الضحية وشخص آخر على خلفية خلافات سابقة، حيث تبادل الطرفان الضرب بالأيدي قبل أن يستل الجاني سكيناً ويوجه عدة طعنات للضحية.

 

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من القبض على الجاني وإحالته إلى التحقيق.وتم نقل جثة الضحية إلى المستشفى الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، فيما لا يزال التحقيق جارياً لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الدوافع وراء ارتكاب الجريمة.


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