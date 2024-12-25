مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزعبي وأبو زيد ويانس

وطنا اليوم_عمان 25 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الزعبي وأبو زيد، وآل يانس.

ففي منطقة علان، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الزعبي بوفاة الحاج جمال خليفة الزعبي.

وفي لواء سحاب، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة أبو زيد بوفاة العقيد المتقاعد زيد سالم خضر أبو زيد.

وفي لواء وادي السير، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل يانس بوفاة الفنان الأردني هشام إبراهيم يانس.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.