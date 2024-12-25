صرف 115 ألف دينار كرواتب لـ 3 مؤذنين متغيبين عن عملهم

وطنا اليوم:كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي عن صرف وزارة الأوقاف مبلغ 115 ألف و 883 دينارًا كرواتب لـ 3 مؤذنين رغم تغيبهم عن مراكز عملهم.

وقال المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2023، انه تم صرف 30.871 دينار لأحد المؤذنين عن فترة تغيبه عن عمله للفترة ما بين 1-6-2013 حتى 31-8-2021 ، والتي كان يعمل خلالها في شركة للفترة 2-5-2011 حتى 20-9-2021.

وأضاف، انه تم صرف 37 ألفًا و 225 دينارًا لمؤذن اخر عن فترة تغيبه عن عمله للفترة ما بين 2-6-2012 حتى 30 -9-2021.

وتابع، تم صرف 47 ألف و 787 دينارا لمؤذن آخر عن فترة ما بين 17-5-2008 حتى 1-9-2021.

وأوصى التقرير باتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد الرواتب المصروفة من غير وجه حق، وبحق الموظفين المسؤولين عن رقابة المؤذنين.

وأوضح أن رئيس الوزراء طلب بتاريخ 21/9/2023 استرداد الرواتب المصروفة دون وجه حق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الموظفين المسؤولين عن مراقبة المؤذنين، وتم الرد بكتاب وزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم ( 1/4/1/5730 ) تاريخ 28/3/2024 وما زال الموضوع قيد المتابعة.