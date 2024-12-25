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الجغبير: زيارات مكثفة على وجه السرعة إلى سورية خلال أيام

منذ 40 ثانية
الجغبير: زيارات مكثفة على وجه السرعة إلى سورية خلال أيام

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، الأربعاء، إن القطاع الخاص في المملكة على تواصل مستمر مع الجانب السوري.
وأشار الجغبير إلى أن هناك زيارات مكثفة “على وجه السرعة” إلى سوريا، خلال أيام في انتظار جاهزية الجانب الآخر.
وأضاف أنه على تواصل يومي مع اتحاد غرف الصناعة في سوريا، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات مع القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق، تبدأ الخميس بالتنسيق مع الحكومة.
وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني يصدر إلى 145 دولة حول العالم، منها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.


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